Ізраїль продовжує операції у Рафаху. Свідки кажуть про мертвих і поранених

Війська ЦАХАЛу продовжують цілеспрямовані військові операції на основі розвідувальної інформації в районі міста Рафах у Смузі Гази.
Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю.
За минулу добу ізраїльські винищувачі завдали ударів по понад 50 об’єктах в анклаві, включно з інфраструктурою терористів, складами зброї та військовими структурами.
The Guardian з посиланням на Agence France-Presse пише про авіаудари та наземні бої в регіоні. Окрім Рафаху, відомо про вибухи у місті Газа.
Європейська лікарня Гази повідомила вчора ввечері, що троє людей отримали поранення після удару по району на півночі Рафаха. Інформують також про удари ізраїльських гелікоптерів Apache по центру міста.
Окрім того, очевидці кажуть про численних поранених та мертвих внаслідок ударів по будинку сьогодні вранці у західній частині населеного пункту.
- Вчора помічник прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль прийняв угоду щодо згортання війни в Газі, запропоновану американським президентом Джо Байденом, вказуючи водночас на її багато недосконалостей. За його словами, умови Ізраїлю щодо звільнення заручників і знищення ХАМАСу як терористичної організації не змінилися.
- Минулого тижня Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив удар Ізраїлю по табору для переселенців у Рафаху. Унаслідок цієї атаки загинуло щонайменше 45 палестинців. Ізраїльський прем'єр заявив, що авіаудар по табору був "трагічною помилкою".