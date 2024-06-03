Ізраїль продовжує операції у Рафаху. Свідки кажуть про мертвих і поранених

Наслідки авіаудару ЦАХАЛу по табору у Рафаху

Війська ЦАХАЛу продовжують цілеспрямовані військові операції на основі розвідувальної інформації в районі міста Рафах у Смузі Гази.

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

За минулу добу ізраїльські винищувачі завдали ударів по понад 50 об’єктах в анклаві, включно з інфраструктурою терористів, складами зброї та військовими структурами.

The Guardian з посиланням на Agence France-Presse пише про авіаудари та наземні бої в регіоні. Окрім Рафаху, відомо про вибухи у місті Газа.

Європейська лікарня Гази повідомила вчора ввечері, що троє людей отримали поранення після удару по району на півночі Рафаха. Інформують також про удари ізраїльських гелікоптерів Apache по центру міста.

Окрім того, очевидці кажуть про численних поранених та мертвих внаслідок ударів по будинку сьогодні вранці у західній частині населеного пункту.