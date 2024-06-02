Ізраїль приймає пропозицію Байдена щодо згортання війни в Газі, але називає домовленість недосконалою

Умови Ізраїлю при цьому не змінилися.

Помічник прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль прийняв угоду щодо згортання війни в Газі, запропоновану американським президентом Джо Байденом, передає Reuters.

При цьому ізраїльська сторона називає пропозицію Байдена недосконалою і такою, щоб потребує значної додаткової роботи, заявив головний зовнішньополітичний радник Нетаньягу Офір Фалк. Він підкреслив, що "ми дуже хочемо звільнення всіх заручників".

"Є багато деталей, які потрібно опрацювати", - сказав Фалк.

За його словами, умови Ізраїлю при цьому не змінилися. Мова йде про звільнення заручників і знищення ХАМАСу як терористичної організації.

Триетапний план Байдена передбачає спершу перемир’я і повернення деяких заручників, утримуваних ХАМАСом, тоді - ведення переговорів про безстрокове припинення бойових дій та звільнення всіх живих полонених.

У такому випадку ХАМАС продовжуватиме відігравати роль у додаткових домовленостях за посередництва Єгипту і Катару. А це потенційно суперечить рішучості Ізраїлю продовжити ліквідаціу ісламістського угрупування, яке підтримує Іран.

Наразі головним каменем спотикання є наполеглива вимога Ізраїлю обговорювати лише тимчасові припинення вогню, доки ХАМАС не буде знищено. Натомість терористи заявляють, що звільнять заручників лише у випадку остаточного завершення війни.