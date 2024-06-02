Експрезидент США Дональд Трамп приєднався до TikTok, пише The Guardian.
У першому дописі генеральний директор Ultimate Fighting Championship Дейна Вайт представляє Трампа на платформі. У відео політик каже, що для нього честь приєднатися до соцмережі.
@realdonaldtrump Launching my TikTok at @UFC ♬ original sound - President Donald J Trump
Радник виборчого штабу Трампа повідомив, що кампанія діє на всіх майданчиках, TikTok не виняток. "Можливість проводити інформаційно-пропагандистську роботу на кількох платформах та в засобах масової інформації є дуже важливою, і це лише один із багатьох способів, якими ми збираємося зв'язатися з виборцями. TikTok орієнтований більш молоду аудиторію", - заявив журналістам радник.
- Трамп, як відомо, спершу висловлювався за заборону соцмережі, оскільки штаб-квартира її власника розташована у Пекіні.
- Але цьогоріч політик відмовився від такої ідеї. Цьому передувала зустріч Трампа з Джеффом Яссом - головним донором Республіканської Республіки та інвестором TikTok. Також політик розкритикував фейсбук, назвавши його "ворогом народу".
- Раніше у соцмережі з'явився і канцлер ФРН Олаф Шольц.