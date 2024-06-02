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Трамп приєднався до TikTok попри попередні погрози заборонити соцмережу у США

У першому ролику політик сказав, що для нього честь приєднатися до соцмережі.

Трамп приєднався до TikTok попри попередні погрози заборонити соцмережу у США
Дональд Трамп під час візиту до Айови
Фото: ctvnews.ca

Експрезидент США Дональд Трамп приєднався до TikTok, пише The Guardian.

У першому дописі генеральний директор Ultimate Fighting Championship Дейна Вайт представляє Трампа на платформі. У відео політик каже, що для нього честь приєднатися до соцмережі.

@realdonaldtrump Launching my TikTok at @UFC ♬ original sound - President Donald J Trump

Радник виборчого штабу Трампа повідомив, що кампанія діє на всіх майданчиках, TikTok  не виняток. "Можливість проводити інформаційно-пропагандистську роботу на кількох платформах та в засобах масової інформації є дуже важливою, і це лише один із багатьох способів, якими ми збираємося зв'язатися з виборцями. TikTok орієнтований більш молоду аудиторію", - заявив журналістам радник.

  • Трамп, як відомо, спершу висловлювався за заборону соцмережі, оскільки штаб-квартира її власника розташована у Пекіні
  • Але цьогоріч політик відмовився від такої ідеї. Цьому передувала зустріч Трампа з Джеффом Яссом - головним донором Республіканської Республіки та інвестором TikTok. Також політик розкритикував фейсбук, назвавши його "ворогом народу".
  • Раніше у соцмережі з'явився і канцлер ФРН Олаф Шольц.
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