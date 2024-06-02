Сполучені Штати збили дві балістичні ракети хуситів у Червоному морі

Американський есмінець Gravely успішно уразив дві протикорабельні балістичні ракети та безпілотник єменських хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі Х.

Військовий есмінець США знищив один безпілотник хуситів у суботу 1 червня між 09:00 та 19:30 за місцевим часом у південній частині Червоного моря. Також сили Центрального командування спостерігали аварію двох інших дронів над Червоним морем, — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлень про постраждалих або пошкодження з боку кораблів США, коаліції або торгових суден внаслідок атаки хуситів не надходило.

Також між 19:00 та 23:30 за місцевим часом у суботу USCENTCOM успішно знешкодили дві протикорабельні балістичні ракети хуситів у південній частині Червоного моря.

"Балістичні ракети були випущені у напрямку есмінця ВМС США Gravely та знищені у рамках самооборони, при цьому повідомлень про пошкодження або поранення з боку американських, коаліційних або комерційних кораблів не було", — зазначили у CENTCOM.