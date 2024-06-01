КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Мексиці вбили ще одного кандидата у мери

Таким чином кількість убитих кандидатів під час цьогорічної виборчої кампанії у країні зросла до 37.

У Мексиці вбили ще одного кандидата у мери
Фото: EPA/UPG

У Мексиці за два дні до виборів на політичному мітингу вбили ще одного кандидата у мери, пише Al Jazzera з посиланням прокуратуру.

Хорхе Уерту Кабреру застрелили у п'ятницю в місті Ізукар-де-Матаморос центрального штату країни Пуебла.

Під час нападу також поранили дружину Кабрери та його колегу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вчора стало відомо про вбивство Хосе Альфредо Кабрери Баррієнтоса ‒ кандидата на пост мера міста Коюка де Бенітес.

Згідно з даними консалтингової компанії Integralia, кількість убитих кандидатів під час цьогорічної виборчої кампанії зросла до 37. Це на одну смерть більше ніж під час проміжних виборів 2021 року, коли було вбито 36 кандидатів.

Також зафіксовано 828 несмертельних нападів на кандидатів протягом поточного сезону виборів.

  • Завтра Мексика проведе свої найбільші вибори за всю історію. На них оберуть понад 20 000 посадовців у місцеві, державні і федеральні органи влади. Право голосу матимуть майже 100 мільйонів мексиканців. У середу завершився період передвиборчої кампанії.
  • Більшість опитувань показали, що кандидатка від керівної лівої партії Рух національного відродження та мер столиці Мехіко Клаудія Шейнбаум може стати першою жінкою-президентом країни.
  • Окрім президента, виборці обиратимуть законодавців обох палат Конгресу, нового мера Мехіко, вісім губернаторів штатів, а також десятки місцевих чиновників.
  • На попередніх президентських перегонах у 2018 році проголосувало 63% виборців, які мають право голосу, і соціологи вказують на важкопрогнозовану явку як ключову змінну для цих виборів.
  • У Мексиці оргзлочинність вже давно вбиває політиків різних партій, особливо тих, хто обіймає чи претендує на регіональні посади. Наркокартелі часто вдаються до вбивств, намагаючись контролювати місцеву поліцію або вимагати гроші у муніципальної влади.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies