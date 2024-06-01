У Мексиці вбили ще одного кандидата у мери

Таким чином кількість убитих кандидатів під час цьогорічної виборчої кампанії у країні зросла до 37.

У Мексиці за два дні до виборів на політичному мітингу вбили ще одного кандидата у мери, пише Al Jazzera з посиланням прокуратуру.

Хорхе Уерту Кабреру застрелили у п'ятницю в місті Ізукар-де-Матаморос центрального штату країни Пуебла.

Під час нападу також поранили дружину Кабрери та його колегу.

Вчора стало відомо про вбивство Хосе Альфредо Кабрери Баррієнтоса ‒ кандидата на пост мера міста Коюка де Бенітес.

Згідно з даними консалтингової компанії Integralia, кількість убитих кандидатів під час цьогорічної виборчої кампанії зросла до 37. Це на одну смерть більше ніж під час проміжних виборів 2021 року, коли було вбито 36 кандидатів.

Також зафіксовано 828 несмертельних нападів на кандидатів протягом поточного сезону виборів.