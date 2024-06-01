У Мексиці вбили ще одного кандидата у мери

У Мексиці за два дні до виборів на політичному мітингу вбили ще одного кандидата у мери, пише Al Jazzera з посиланням прокуратуру.
Хорхе Уерту Кабреру застрелили у п'ятницю в місті Ізукар-де-Матаморос центрального штату країни Пуебла.
Під час нападу також поранили дружину Кабрери та його колегу.
Вчора стало відомо про вбивство Хосе Альфредо Кабрери Баррієнтоса ‒ кандидата на пост мера міста Коюка де Бенітес.
Згідно з даними консалтингової компанії Integralia, кількість убитих кандидатів під час цьогорічної виборчої кампанії зросла до 37. Це на одну смерть більше ніж під час проміжних виборів 2021 року, коли було вбито 36 кандидатів.
Також зафіксовано 828 несмертельних нападів на кандидатів протягом поточного сезону виборів.
- Завтра Мексика проведе свої найбільші вибори за всю історію. На них оберуть понад 20 000 посадовців у місцеві, державні і федеральні органи влади. Право голосу матимуть майже 100 мільйонів мексиканців. У середу завершився період передвиборчої кампанії.
- Більшість опитувань показали, що кандидатка від керівної лівої партії Рух національного відродження та мер столиці Мехіко Клаудія Шейнбаум може стати першою жінкою-президентом країни.
- Окрім президента, виборці обиратимуть законодавців обох палат Конгресу, нового мера Мехіко, вісім губернаторів штатів, а також десятки місцевих чиновників.
- На попередніх президентських перегонах у 2018 році проголосувало 63% виборців, які мають право голосу, і соціологи вказують на важкопрогнозовану явку як ключову змінну для цих виборів.
- У Мексиці оргзлочинність вже давно вбиває політиків різних партій, особливо тих, хто обіймає чи претендує на регіональні посади. Наркокартелі часто вдаються до вбивств, намагаючись контролювати місцеву поліцію або вимагати гроші у муніципальної влади.