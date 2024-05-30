Кандидати у президенти Мексики завершили передвиборчі кампанії. Перемогу прогнозують протеже Обрадора

Кандидати в президенти Мексики офіційно завершили свої передвиборчі кампанії, пише Reuters.

Більшість опитувань показали, що кандидатка від керівної партії Клаудія Шейнбаум може стати першою жінкою-президентом країни після всенародного голосування в неділю.

“Економіка № 2” у Латинській Америці проведе свої найбільші вибори за всю історію, на яких оберуть понад 20 000 посад у місцевих, державних і федеральних органах влади, а право голосу матимуть майже 100 мільйонів мексиканців. На попередніх президентських перегонах у 2018 році проголосувало 63% виборців, які мають право голосу, і соціологи вказують на важкопрогнозовану явку як ключову змінну для цих виборів.

Окрім посади президента, виборці обиратимуть законодавців обох палат Конгресу, нового мера Мехіко, вісім губернаторів штатів, а також десятки місцевих чиновників.

Шейнбаум, колишня міська голова Мехіко, закрила свою передвиборчу кампанію на жвавій столичній площі Сокало разом із кандидатом на посаду мера Мехіко від її партії Кларою Бругадою. Бругада намагається зберегти владу лівих у розгалуженому мегаполісі, який ліві контролювали відтоді, як виборці почали обирати його мера наприкінці 1990-х років.

Шейнбаум, 61-річна вчена, пообіцяла опиратися на спадщину нинішнього президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, її близького соратника, який у 2000 році призначив політкиню на посаду керівника відділу охорони навколишнього середовища, коли він був мером столиці.

“Основи закладені”, ‒ сказав Шейнбаум, хвалячи Лопеса Обрадора за його зусилля щодо зменшення бідності та насильства.

Фаворитка говорила про коригування політики щодо ключових питань, включно з питаннями енергетики, безпеки та корупції, але уникала висвітлювати розбіжності з Лопесом Обрадором. Шейнбаум обіцяє стати “тим, хто керуватиме, якщо вона переможе”, але експерти кажуть, що її політичний наставник буде мати велике значення.

Тим часом опозиціонерка Шочітл Галвес, "прапороносець" ліво-правої коаліції, закрила свою кампанію в Монтерреї, місті в північному індустріальному центрі Мексики, через кілька днів після масштабного мітингу у місті.

61-річна колишня сенаторка і бізнес-леді пообіцяла покращити та розширити соціальні програми, а також боротися з корупцією та широкомасштабним насильством, розв’язаним організованою злочинністю, у країні, де кількість вбивств досягла рекордних 185 тисяч за часи правління Лопеса Обрадора. “Досить брехні! Кажуть, що Мексика краща, ніж будь-коли, і це неправда... Мексика хоче миру та спокою”, ‒ сказала Галвес.