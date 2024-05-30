Присяжні у кримінальній справі проти Трампа сьогодні знову зберуться

Присяжні у справі про приховування грошей Дональда Трампа завершили вчора свій перший день закритих обговорень, не винісши вердикту.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Очікується, що 12 присяжних і шість їхніх заступників повернуться сьогодні до будівлі суду Нью-Йорка, щоб продовжити обговорення.

77-річного Трампа звинувачують у фальсифікації ділових документів, щоб приховати платіж у розмірі 130 000 доларів безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року за мовчання порнозірки Стормі Деніелс.

Деніелс стверджує, що у неї був сексуальний контакт з колишнім президентом США. Трамп не визнав себе винним і заперечує, що мав з нею зв'язок.