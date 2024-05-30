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Присяжні у кримінальній справі проти Трампа сьогодні знову зберуться

Вчора вони вердикту не винесли.

Присяжні у кримінальній справі проти Трампа сьогодні знову зберуться
Дональд Трамп під час засідання суду
Фото: EPA/UPG

Присяжні у справі про приховування грошей Дональда Трампа завершили вчора свій перший день закритих обговорень, не винісши вердикту.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Очікується, що 12 присяжних і шість їхніх заступників повернуться сьогодні до будівлі суду Нью-Йорка, щоб продовжити обговорення.

77-річного Трампа звинувачують у фальсифікації ділових документів, щоб приховати платіж у розмірі 130 000 доларів безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року за мовчання порнозірки Стормі Деніелс.

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Деніелс стверджує, що у неї був сексуальний контакт з колишнім президентом США. Трамп не визнав себе винним і заперечує, що мав з нею зв'язок.

  • Вирок може бути оприлюднено вже цього тижня. Існує три варіанти подальшого розвитку подій.
  • Якщо Трампа визнають винним, він може сісти до в’язниці на кілька років (вирок може бути умовний) або отримати штраф. Обвинувальний вирок не завадить йому балотуватися на другий термін у Білому домі на виборах у листопаді.
  • Якщо присяжні одноголосно виправдають Трампа, то це буде юридичною перемогою команди ексгосподаря Білого дому. Якщо рішення буде роздільним, то суддя може ще два рази проінструктувати колегію щодо обвинувачень, після чого відсутність консенсусу означатиме повернення справи до прокурорів для перегляду. Такий сценарій Трампа теж цілком влаштовує.    
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