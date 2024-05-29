Генштаб Ірану виключає можливу диверсію під час падіння вертольота президента Раїсі

Випробування та аналіз даних триватимуть, поки не буде виявлено основну причину аварії.

Загиблого в авіакатастрофі президента Ірану Раїсі поховали в його рідному місті, Мешхеді

Центру зв'язку Генерального штабу повідомив інформацію щодо аварії вертольоту, у якій загинув президент країни Раїсі з високопосадовцями.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на агентство Tansim.

"За даними відбору та випробувань останків тіл і частин вертольота, а також способу їх розкидання та відстані частин, що відокремилися від основного корпусу гелікоптера, виникнення вибуху, викликаного диверсією під час польоту та моментів перед зіткненням зі схилами гір - виключена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що випробування та аналіз даних триватимуть, поки не буде виявлено основну причину аварії. Тоді будуть повідомлені результати.