Генштаб Ірану виключає можливу диверсію під час падіння вертольота президента Раїсі

Центру зв'язку Генерального штабу повідомив інформацію щодо аварії вертольоту, у якій загинув президент країни Раїсі з високопосадовцями.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на агентство Tansim.
"За даними відбору та випробувань останків тіл і частин вертольота, а також способу їх розкидання та відстані частин, що відокремилися від основного корпусу гелікоптера, виникнення вибуху, викликаного диверсією під час польоту та моментів перед зіткненням зі схилами гір - виключена", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що випробування та аналіз даних триватимуть, поки не буде виявлено основну причину аварії. Тоді будуть повідомлені результати.
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