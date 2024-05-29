«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
ГоловнаСвіт

Генштаб Ірану виключає можливу диверсію під час падіння вертольота президента Раїсі

Випробування та аналіз даних триватимуть, поки не буде виявлено основну причину аварії. 

Генштаб Ірану виключає можливу диверсію під час падіння вертольота президента Раїсі
Загиблого в авіакатастрофі президента Ірану Раїсі поховали в його рідному місті, Мешхеді
Фото: EPA/UPG

Центру зв'язку Генерального штабу повідомив інформацію щодо аварії вертольоту, у якій загинув президент країни Раїсі з високопосадовцями. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на агентство Tansim.

"За даними відбору та випробувань останків тіл і частин вертольота, а також способу їх розкидання та відстані частин, що відокремилися від основного корпусу гелікоптера, виникнення вибуху, викликаного диверсією під час польоту та моментів перед зіткненням зі схилами гір - виключена", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначається, що випробування та аналіз даних триватимуть, поки не буде виявлено основну причину аварії. Тоді будуть повідомлені результати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies