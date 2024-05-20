​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ

Вертоліт врізався в гірську вершину і згорів.

Ілюстративне фото: президент Ірану під час одного із антиізраїльських мітингів у Тегерані

В ніч на понеділок, 20 травня, в північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Райсі та інші високопосадовці. Всі пасажири повітряного судна загинули.

Про це пише АР, Товариство Червоного Півмісяця та напівофіційне іранське інформагентство Mehr.

Іранське відділення гуманітарної мережі повідомило, що його "пошуково-рятувальні групи дісталися місця аварії гелікоптера, який перевозив президента". На місці аварії вони не виявили жодних ознак того, що пасажири вертольота були живі.

Видання АР уточнило, що, за словами голови Іранського товариства Червоного Півмісяця Піра Хоссейна Коліванда, гелікоптер побачили на світанку з відстані близько 2 кілометрів.

На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

Доповнення. У напівофіційному іранському інформагентстві Mehr заявили, що президент Ірану Ібрагім Раїсі та всі інші пасажири, які були на борту гелікоптера, що напередодні зазнав аварії в Азербайджані, загинули.

Окрім президента Раїсі, загинули міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та інші.

Раніше Reuters повідомили, що гелікоптер, у якому перебували Раісі та міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян, повністю згорів під час аварії.

Зазначається, що вертоліт врізався в гірську вершину, хоча офіційних відомостей про причини катастрофи не було.