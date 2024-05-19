Армія Демократичної Республіки Конго заявила, що запобігла державному перевороті

Цьому передував напад на резиденцію міністра економіки країни Віталя Камерхе, під час якого загинули три людини.

Військові Демократичної Республіки Конго (ДРК) заявили сьогодні, що їхні збройні сили запобігли насильницькому захопленню влади.

Про це пише Німецька хвиля.

Це сталося після збройного нападу на резиденцію міністра економіки Конго Віталя Камерхе, під час якого загинули три людини.

“Спроба державного перевороту була припинена силами оборони та безпеки”, ‒ заявив речник армії генерал Сільвен Екенге.

“Ця спроба включала іноземців і конголезців. Ці іноземці та конголезці були “виведені з ладу”, включно з їхнім лідером”, ‒ сказав він, не уточнюючи, чи означає “виведення з ладу” вбивство чи затримання.

Екенге не надав додаткової інформації. У неділю посольство Сполучених Штатів попередило про “діяльність органів безпеки ДРК” і повідомило про стрілянину в цьому районі.

Інформаційне агентство Agence France-Presse написало, що стрілянину було чути біля Палацу Націй, який є офіційною резиденцією президента Конго.

“На відео в соціальних мережах можна побачити чоловіків у військовому одязі біля Палацу Націй, які розмахують прапорами Заїру, як називали Конго за правління Мобуто Сесе Секо, якого було повалено в 1997 році”, ‒ додає видання.