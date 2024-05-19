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Глава МЗС Латвії пробігла напівмарафон ради збору грошей на дрони для України

Байба Браже пробігла 21 кілометр.

Глава МЗС Латвії пробігла напівмарафон ради збору грошей на дрони для України
Глава МЗС Латвії Байба Браже під час марафону
Фото: Байба Браже у Twitter

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, щоб зібрати гроші на безпілотники для України. Латвійська чиновниця подолала напівмарафон – 21 кілометр.

Про це Браже написала у соцмережі X (Twitter).

"Дякуємо всім прихильникам! Ми зібрали майже 10 тис. євро. Давайте зробимо трохи більше", – написала вона.

За словами очільниці латвійського МЗС, у заході взяли участь  34 тисяч учасників.

Раніше, у суботу Браже повідомила, що зареєструвалася на дистанцію 21 км. Ця дистанція стала першим її півмарафоном. 

Вона бігла під номером 815 – за кількістю днів, протягом яких Україна обороняється у повномасштабній війні з РФ.

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