Глава МЗС Латвії пробігла напівмарафон ради збору грошей на дрони для України

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, щоб зібрати гроші на безпілотники для України. Латвійська чиновниця подолала напівмарафон – 21 кілометр.
Про це Браже написала у соцмережі X (Twitter).
"Дякуємо всім прихильникам! Ми зібрали майже 10 тис. євро. Давайте зробимо трохи більше", – написала вона.
За словами очільниці латвійського МЗС, у заході взяли участь 34 тисяч учасників.
Thank you to all supporters! We have raised almost 🔟 k EUR. Let’s do a little bit more!— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 19, 2024
The half marathon was hard but I’m happy to be among the 34 thousand participants and finishers. I did it💪! Thanks to the organisers and training team, especially trainer Ilona Marhele. https://t.co/oouxK0LHpY pic.twitter.com/cI454sCZFp
Раніше, у суботу Браже повідомила, що зареєструвалася на дистанцію 21 км. Ця дистанція стала першим її півмарафоном.
Вона бігла під номером 815 – за кількістю днів, протягом яких Україна обороняється у повномасштабній війні з РФ.
I’m running my first half marathon.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 18, 2024
My number is 815 - so many day Ukraine🇺🇦 has been fighting Russian aggression.
My cause is raising funds for drones to Ukraine.
PLEASE, SUPPORT AND DONATE!
@ziedot_lv @UKRinLatvia https://t.co/rJhVZeHC8S
- Нещодавно стало відомо, що Україна отримає латвійські дрони і радіолокаційні системи захисту.
- Перед тим уряд Латвії погодив передачу Україні чергового пакета військової допомоги, який повинен покращити протиповітряну оборону та розвідувальні можливості.