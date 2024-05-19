Глава МЗС Латвії пробігла напівмарафон ради збору грошей на дрони для України

Глава МЗС Латвії Байба Браже під час марафону

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, щоб зібрати гроші на безпілотники для України. Латвійська чиновниця подолала напівмарафон – 21 кілометр.

Про це Браже написала у соцмережі X (Twitter).

"Дякуємо всім прихильникам! Ми зібрали майже 10 тис. євро. Давайте зробимо трохи більше", – написала вона.

За словами очільниці латвійського МЗС, у заході взяли участь 34 тисяч учасників.

Thank you to all supporters! We have raised almost 🔟 k EUR. Let’s do a little bit more!



The half marathon was hard but I’m happy to be among the 34 thousand participants and finishers. I did it💪! Thanks to the organisers and training team, especially trainer Ilona Marhele. https://t.co/oouxK0LHpY pic.twitter.com/cI454sCZFp — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 19, 2024

Раніше, у суботу Браже повідомила, що зареєструвалася на дистанцію 21 км. Ця дистанція стала першим її півмарафоном.

Вона бігла під номером 815 – за кількістю днів, протягом яких Україна обороняється у повномасштабній війні з РФ.

I’m running my first half marathon.



My number is 815 - so many day Ukraine🇺🇦 has been fighting Russian aggression.



My cause is raising funds for drones to Ukraine.



PLEASE, SUPPORT AND DONATE!



⁦@ziedot_lv⁩ ⁦@UKRinLatvia⁩ https://t.co/rJhVZeHC8S — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 18, 2024