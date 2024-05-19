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СБУ атакувала дронами Слов’янський НПЗ і військовий аеродром “Кущевська”

По аеродрому спецслужба відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. 

СБУ атакувала дронами Слов’янський НПЗ і військовий аеродром “Кущевська”
Фото: Генштаб

СБУ атакувала дронами військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський нафтопереробний завод. Про це повідомили джерела LB.ua.

“Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї рф”, ‒ зазначили вони. 

За даними джерел, спонсором святкового феєрверку стали дрони СБУ. 

По аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. 

“Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу, а один навіть поплакався:”взорвалі кущовку нашу”. На цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29”, ‒ додали джерела.

Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки. 

  • Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.
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