СБУ атакувала дронами Слов’янський НПЗ і військовий аеродром “Кущевська”

СБУ атакувала дронами військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський нафтопереробний завод. Про це повідомили джерела LB.ua.

“Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї рф”, ‒ зазначили вони.

За даними джерел, спонсором святкового феєрверку стали дрони СБУ.

По аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.

“Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу, а один навіть поплакався:”взорвалі кущовку нашу”. На цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29”, ‒ додали джерела.

Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.