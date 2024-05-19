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У Бериславі росіяни скинули вибухівку з дрона на родину

Троє людей постраждали.

У Бериславі росіяни скинули вибухівку з дрона на родину
Фото: Wikimapia

У Бериславі Херсонської області внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона постраждала родина. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Російська армія скинула вибухівку з дрона на родину у Бериславі. До лікарні звернулись троє поранених жителів — 21-річний чоловік та жінки, 42 та 71 років. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості, лікарі надають необхідну допомогу.

Під обстрілом також опинилось село Кіндійка. Внаслідок ворожого удару постраждав чоловік, 75 років, який на момент атаки перебував на вулиці. В нього — вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення грудної клітини, контузія.У стані середньої тяжкості потерпілого шпиталізували.

  • За добу ворог здійснив обстріли припортової інфраструктури Херсонщини. Також унаслідок обстрілів загинули дві людини. Двоє цивільних постраждали.
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