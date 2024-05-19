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Росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку на Харківщині, четверо загиблих (оновлено)

Ворог вдарив по Малоданилівській громаді Харківського району, щонайменше 8 людей постраждали.

Росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку на Харківщині, четверо загиблих (оновлено)
Дим у центрі міста пожежі після обстрілів Харкова 17 травня 2024
Фото: Інна Варениця

Під час повітряної тривоги у Харківському районі пролунали вибухи. Відомо, що росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді Харківського району. Відомо про 8 постраждалих та 4 загиблих.

За попередніми даними глави Харківської ОВА, у Малоданилівській громаді відомо про вісьмох постраждалих. Серед поранених фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.

Оновлення. Станом на 12:20 відомо про чотирьох загиблих. 

"На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", —повідомив Синєгубов.

Також удари по передмістю Харкова підтвердив мер Ігор Терехов. Містян закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Суспільне з посиланням на голову громади Олександра Гололобова, зазначало, що росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку.

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