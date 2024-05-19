Над Одещиною збили 20 "Шахедів", уламки пошкодили адмінбудівлю

Уночі російська армія атакувала Одеську область ударними дронами типу "Shahed". Силами протиповітряної оборони Півдня знищено 20 ударних дронів.
За інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового квартал, без постраждалих.
Також уранці ворог запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили наші сили ППО.
- Уночі Сили ППО знищили 37 із 37 ворожих безпілотників, яким РФ атакувала Україну.