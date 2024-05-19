Над Одещиною збили 20 "Шахедів", уламки пошкодили адмінбудівлю

Сили ППО оборони півдня збили 20 "Шахедів" та один "Орлан-10"

Уночі російська армія атакувала Одеську область ударними дронами типу "Shahed". Силами протиповітряної оборони Півдня знищено 20 ударних дронів.

За інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового квартал, без постраждалих.

Також уранці ворог запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили наші сили ППО.