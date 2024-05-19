Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Одещиною збили 20 "Шахедів", уламки пошкодили адмінбудівлю

Сили ППО оборони півдня збили 20 "Шахедів" та один "Орлан-10"

Над Одещиною збили 20 "Шахедів", уламки пошкодили адмінбудівлю
Фото: Генгштаб

Уночі російська армія атакувала Одеську область ударними дронами типу "Shahed". Силами протиповітряної оборони Півдня знищено 20 ударних дронів.

За інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового квартал, без постраждалих. 

Також уранці ворог запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили наші сили ППО.

  • Уночі Сили ППО знищили 37 із 37 ворожих безпілотників, яким РФ атакувала Україну.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies