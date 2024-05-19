Росіяни завдали понад 450 ударів по Запорізькій області, поранена жінка

Армія РФ упродовж доби завдала 459 ударів по населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілу одна жінка отримала поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна жінка поранена під час ворожої атаки по Василівському району. Протягом доби окупанти 459 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", — ідеться у повідомленні.

Також 243 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

13 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине.

203 артобстріли завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Відомо про руйнування житла.