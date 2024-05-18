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Протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордоння Сумщини, 1 людина поранена

Зафіксовано 284 вибухи.

Протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордоння Сумщини, 1 людина поранена
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА. 

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (13 вибухів), скинув з БпЛА вибухові пристрої (6 вибухів) та наніс удари дроном типу FPV (2 вибухи).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (19 вибухів), обстріл зі стрілецької зброї, артобстріли (25 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів поранено жителя громади.

Новослобідська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) та артилерії (27 вибухів), РСЗВ (16 вибухів).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (43 вибухи), гранатометів АГС (30 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої( 3 вибухи).

Середино-Будська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: були артилерійські обстріли (6 вибухів) та мінометний обстріл (5 вибухів).

Миколаївська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (7 вибухів).

Шалигинська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (24 вибухи).

Хотінська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

На початку тижня головний розвідник України Кирило Буданов у коментарі New York Times Буданов сказав, що Росія планує наступ на Суми. Згодом він повідомив, що поки ситуація не дозволяє їм атакувати.

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