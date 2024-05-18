На війні загинув льотчик Денис Василюк. Про це на повідомила 831-ша бригада тактичної авіації.
“Безстрашний та незламний. Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину. Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк”, – повідомили в бригаді.
Там зазначили, що Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену “За мужність”.
У березні на Донеччині загинув пластун, пілот-винищувач Андрій Ткаченко. Трагедія сталася 8 березня під час виконання бойового завдання.