Перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк загинув під час виконання бойового завдання. Від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів та був повним кавалером ордену “За мужність”.

На війні загинув льотчик Денис Василюк. Про це на повідомила 831-ша бригада тактичної авіації.

“Безстрашний та незламний. Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину. Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк”, – повідомили в бригаді.

Там зазначили, що Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену “За мужність”.

У березні на Донеччині загинув пластун, пілот-винищувач Андрій Ткаченко. Трагедія сталася 8 березня під час виконання бойового завдання.