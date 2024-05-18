Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
ГоловнаСуспільствоВійна

Шестеро людей постраждали унаслідок ударів по Харкову, — ОВА

Серед поранених є двоє дітей 13 та 16 років.

Шестеро людей постраждали унаслідок ударів по Харкову, — ОВА
Дим від пожежі після обстрілів Харкова 17 травня 2024
Фото: Інна Варениця

У суботу, 18 травня, у Харкові пролунали звуки вибухів. Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по житловому сектору. Відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це він повідомив у Telegram.

"Приліт по житловому сектору — кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих",  — ідеться у повідомленні.

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що серед поранених двоє дітей віком 13 та 16 років. Вони в легкому стані.

Оновлення 18.24. Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що кількість постраждали збільшилася до шести - 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. 

Також пошкоджені щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.

"Попередньо, війська рф вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).", - додали у прокуратурі.

Обстріли Харкова 18 травня 2024 року
Обстріли Харкова 18 травня 2024 року

Обстріли Харкова 18 травня 2024 року
Обстріли Харкова 18 травня 2024 року

Обстріли Харкова 18 травня 2024 року
Обстріли Харкова 18 травня 2024 року

  • 17 травня російські війська завдали два авіаудари по Шевченківському району Харкова. Унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Кількість постраждалих через ворожий удар КАБами по зросла до 31 особи, загинули четверо людей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies