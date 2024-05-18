У суботу, 18 травня, у Харкові пролунали звуки вибухів. Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по житловому сектору. Відомо про п'ятьох постраждалих.
Про це він повідомив у Telegram.
"Приліт по житловому сектору — кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих", — ідеться у повідомленні.
Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що серед поранених двоє дітей віком 13 та 16 років. Вони в легкому стані.
Оновлення 18.24. Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що кількість постраждали збільшилася до шести - 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
Також пошкоджені щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.
"Попередньо, війська рф вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).", - додали у прокуратурі.
- 17 травня російські війська завдали два авіаудари по Шевченківському району Харкова. Унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Кількість постраждалих через ворожий удар КАБами по зросла до 31 особи, загинули четверо людей.