Серед поранених є двоє дітей 13 та 16 років.

Дим від пожежі після обстрілів Харкова 17 травня 2024

У суботу, 18 травня, у Харкові пролунали звуки вибухів. Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по житловому сектору. Відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це він повідомив у Telegram.

"Приліт по житловому сектору — кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що серед поранених двоє дітей віком 13 та 16 років. Вони в легкому стані.

Оновлення 18.24. Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що кількість постраждали збільшилася до шести - 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Також пошкоджені щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.

"Попередньо, війська рф вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).", - додали у прокуратурі.

Обстріли Харкова 18 травня 2024 року

Обстріли Харкова 18 травня 2024 року

Обстріли Харкова 18 травня 2024 року