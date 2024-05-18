В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію

У Кіровоградській та Одеській областях частину дороги перекрили далекобійники - вони протестують проти нового закону про мобілізацію, який вступив у силу 18 травня, передає "Суспільне".

Речниця Національної поліції Олена Бережна повідомила, що частина далекобійників зібралася в Кіровоградській області, а частина — в Одеській. Наразі через протестувальників частково перекрита траса - для руху доступна одна смуга.

Зокрема, частково заблоковано рух поруч зі Савранню в Одеській області, є також інформація про скупчення вантажівок по обидва боки від Луполово (Черкаська область).