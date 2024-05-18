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На фронті загинув депутат Ізмаїльської міськради Микола Кравцуненко

Чоловік був командиром протитанкового взводу.

На фронті загинув депутат Ізмаїльської міськради Микола Кравцуненко
Фото: Андрій Абрамченко

На війні загинув депутат Ізмаїльської міськради 8 скликання Одеської області Микола Кравцуненко.

Про це повідомив мер міста Ізмаїл Андрій Абрамченко.

Абрамченко повідомив, що маючи досвід строкової служби у складі прикордонних військ на кордоні з Афганістаном, Микола  Кравцененко був командиром протитанкового взводу.

Військовий приїхав цієї весни у свою першу відпустку під час якої пообіцяв своїм синам повернутись та "будувати разом щасливе майбутнє".

"Вірний військовій присязі, мужньо та самовіддано боронив Державу від російських агресорів. Бив ворога, захищаючи власну країну, рідну землю та свою багатодітну родину", — ідеться у повідомленні.

  • Раніше на фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він долучився до війська восени 2022 року.
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