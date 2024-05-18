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Обстріли Донеччини: росіяни вбили трьох мирних жителів, ще п'ятеро – з пораненнями

Під обстрілами опинилися Красногорівка і Часів Яр.

Обстріли Донеччини: росіяни вбили трьох мирних жителів, ще п'ятеро – з пораненнями
Фото: Телеграм/Вадим Філашкін

Упродов минулої доби, 17 травня, російська армія вбила на Донеччині трьох мирних жителів і ще п’ятьох поранила.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 17 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці і 1 у Часовому Яру. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Філашкін підкреслює, що загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (1965 загиблих і 4900 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • На Донеччині у зоні активних бойових дій залишається наразі 70 630 осіб, з них 4130 — діти.
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