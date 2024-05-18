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Генштаб: окупанти двічі намагалися прорвати оборону на Харківщині

Загалом за добу зафіксовано 101 бойове зіткнення.

Генштаб: окупанти двічі намагалися прорвати оборону на Харківщині
Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо російсько-української війни станом на 23 годину 17 травня.

Військові нарахували за добу 101 бойове зіткнення, 15 ракетних, 70 авіаційних ударів, 452 удари дронами-камікадзе, 2843 обстріли.

На Харківському напрямку окупанти здійснили дві спроби прорвати українську оборону - на лініях Глибоке-Липці та Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони, в окремих районах ведуться бої для поліпшення тактичного положення, біля Вовчанська посилюється оборона.

На Куп'янському напрямку було шість зіткнень, три атаки відбито захисниками.

На Сіверському здійснено п'ять спроб прориву оборони. 

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 15. Сили оборони втримали позиції. 

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень залишилась без змін. З початку поточної доби ворог здійснив 25 атак на позиції наших військ. 

На Курахівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне. 

На Времівському напрямку ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення. Наші війська відбили дві спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського. 

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Наші війська відбили 13 атак противника в районі населеного пункту Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти у п'ятницю наступальних і штурмових дій не проводили. 

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