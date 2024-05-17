Головне за п'ятницю, 17 травня: бойові дії на Харківському напрямку, вибухи в Харкові та в Одесі

Бої на Харківському напрямку, ворожі обстріли, підписання Зеленським низки законів. Яким запам’ятається 814-й день повномасштабної війни.

У Харкові та Одесі під час повітряної тривоги вдень 17 травня пролунали вибухи. Росіяни атакували Одесу в дві хвилі.

Повітряні сили о 15:14 попереджали про балістичну загрозу з південно-східного напрямку.

Після відбою цієї тривоги почалася нова, бо росіяни знову запустили ракети. О 16:07 Повітряні сили попередили про нову загрозу. О 16:28 – закликали Одесу бути в укриттях. О 16:30 кореспонденти Суспільного повідомили про нові вибухи в Одесі.

Станом на 19:00 унаслідок ракетного удару РФ по Одесі одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до восьми, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на 20:30 унаслідок авіаударів по Харкову кількість загиблих зросла до трьох осіб, також збільшилася й кількість поранених — до 28, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Російська армія продовжує вести активні наступальні дії за підтримки авіації на Краматорському, Покровському, Курахівському та Харківському напрямках. Українські підрозділи продовжують протидіяти спробам російських окупантів прорвати нашу оборону.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 17:00.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Завдали удару керованою авіаційною бомбою біля Північного.

На Покровському напрямку ворог продовжує активні дії – кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися поліпшити тактичне положення. Отримують гідну відсіч від наших воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 травня – в нашій новині.

Російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити захисників України задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. "У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині", - написав він у Telegram.

Сирський розповів, що основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Для цього росіяни створили і посилили оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів РФ.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", - написав Сирський.

Під черговий ворожий обстріл потрапив громадський транспорт Херсона.

"Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном. Пошкоджень зазнала і автівка приватного підприємства-перевізника", — повідомляє Роман Мрочко.

На щастя, водії та пасажири не постраждали.

Сьогодні, 17 травня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема йдеться про підвищення штрафів за ухилення від мобілізації.

За порушення правил військового обліку штраф становитиме від 3400 до 5100 грн, повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень, а в особливий період – від 17 тисяч до 25 500 грн.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що дозволяє умовно-дострокове звільнення деяких категорій засуджених, які висловили бажання мобілізуватися. Раніше вступити до війська засуджені не могли.

Про підписання документу йдеться на сайті парламенту. Закон передбачає саме добровільну, а не примусову мобілізацію.

При цьому мобілізуватися не зможуть злочинці, засуджені за вбивство двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (наприклад, держзраду).

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!