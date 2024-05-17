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Росіяни скинули вибухівку на одну з громад Херсонщини і поранили голову військової адміністрації

Начальник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько отримав поранення грудної клітки, руки й ноги.

Росіяни скинули вибухівку на одну з громад Херсонщини і поранили голову військової адміністрації
Пошкоджений російськими обстрілами автомобіль на Херсонщині
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Увечері 17 травня російська армія атакувала Херсонщину із безпілотників. 

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під обстріл потрапив Станіслав, зокрема, вибух пошкодив автівку, у якій їхав начальник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько. 

"Він отримав поранення грудної клітки, руки й ноги. “Швидка” доставляє травмованого до лікарні. Оскільки громада, яку очолює Сергій Григорович, перебуває у тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава", - розповів Прокудін.

Очільник області зазначив, що це один із вкрай небезпечних населених пунктів регіону, який російська армія атакує постійно. 

  • Нині росіяни атакували цивільних у селі Веселе Херсонської області, там окупанти скинули вибухівку з дрона. Відомо про двох поранених.
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