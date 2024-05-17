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Росіяни тричі обстріляли дроном маршрутку з пасажирами в Херсоні

Водій автобуса та пасажири не постраждали.

Росіяни тричі обстріляли дроном маршрутку з пасажирами в Херсоні
обстріл маршрутного автобуса в Херсоні
Фото: Роман Мрочко

Російські військові продовжують тероризувати Херсонську громаду та прицільно бити по цивільних об’єктах. Цього разу під обстріл потрапив громадський транспорт Херсона.

Фото: Роман Мрочко

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Фото: Роман Мрочко

За його словами, під черговий ворожий обстріл потрапив громадський транспорт Херсона.

Фото: Роман Мрочко

"Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном. Пошкоджень зазнала і автівка приватного підприємства-перевізника", — повідомляє Роман Мрочко.

Фото: Роман Мрочко

На щастя, водії та пасажири не були травмовані.

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