Водій автобуса та пасажири не постраждали.

Російські військові продовжують тероризувати Херсонську громаду та прицільно бити по цивільних об’єктах. Цього разу під обстріл потрапив громадський транспорт Херсона.

Фото: Роман Мрочко

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Фото: Роман Мрочко

За його словами, під черговий ворожий обстріл потрапив громадський транспорт Херсона.

Фото: Роман Мрочко

"Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном. Пошкоджень зазнала і автівка приватного підприємства-перевізника", — повідомляє Роман Мрочко.

Фото: Роман Мрочко

На щастя, водії та пасажири не були травмовані.