Російські військові продовжують тероризувати Херсонську громаду та прицільно бити по цивільних об’єктах. Цього разу під обстріл потрапив громадський транспорт Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, під черговий ворожий обстріл потрапив громадський транспорт Херсона.
"Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном. Пошкоджень зазнала і автівка приватного підприємства-перевізника", — повідомляє Роман Мрочко.
На щастя, водії та пасажири не були травмовані.