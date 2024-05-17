ОВА: понад чотири тисячі дітей Донеччини залишається у зоні бойових дій

У Покровську розгорнули збірний пункт, через який проходять люди, які вирішили евакуюватися.

На Донеччині у зоні активних бойових дій залишається наразі 70 630 осіб, з них 4130 - діти.

Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає "Укрінформ".

За словами Петліна, із серпня 2022 року в області триває обов'язкова евакуація. За цей час вдалося вивезти понад 163, 7 тисячі людей, з яких 19 222 дитини та 6 667 осіб з інвалідністю.

У Покровську розгорнули збірний пункт, через який проходять люди, які вирішили евакуюватися.

За весь час евакуації жителів Донеччини до Кіровоградської області вивезли і розмістили 3 865 осіб, на Тернопільщину - 491, на Черкащину - 1 025, на Закарпаття - 116, на Житомирщину - 1 138, на Рівненщину - 184 особи.