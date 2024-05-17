Reuters: після атаки українських дронів НПЗ в Туапсе зупинив свою роботу

Унаслідок нічної атаки українських безпілотників по російському НПЗ у Туапсе, пошкоджено установку з виробництва скрапленого нафтового газу через що завод призупинив свою роботу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Пожежа, спричинена 17 травня атакою українських безпілотників на Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї, призвела до екстреної зупинки заводу, повідомляють два джерела Reuters, знайомі з ситуацією.
Згідно інформації одного з джерел, українські дрони влучили в установку з виробництва скрапленого нафтового газу (LPG), водночаск установка з переробки нафти (АВТ) залишилася неушкодженою.
"Чорного диму під час пожежі не було. Це означає, що горів тільки газ (LPG)", – інформує джерело.
- Туапсинський НПЗ зупинив переробку та виробництво нафти після пожежі після атаки безпілотників 25 січня та залишався закритим приблизно на 3 місяці, відновивши роботу наприкінці квітня. Річна потужність Туапсинського заводу становить 12 млн метричних тонн (240 тис. барелів на добу).