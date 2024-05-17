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Укренерго розповіло, кому відключатимуть світло 18 травня

По всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Укренерго розповіло, кому відключатимуть світло 18 травня
Вуличне освітлення
Фото: Чернігівська ОДА

18 травня по всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

У компанії зазначили, що обмеження для побутових споживачів не прогнозують. 

Укренерго також наголосило, що повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень.

"Тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додали у компанії.

Укренерго нагадало, що причина обмежень – наслідки п’яти ракетно-дронових атак, які здійснила Росія українській енергосистемі з 22 березня. Через пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. 

"Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали у НЕК.

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