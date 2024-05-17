МВФ спрямує до України нову місію для оцінки платоспроможності

Експерти фонду візьмуть до уваги нові обставини, що виникли після останнього перегляду програми кредитування.

Речниця Міжнародного валютного фонду Джулі Козак заявила про старт нової місії МВФ в Україні у найближчі тижні. Економісти прибудуть до Києва, щоб надати оцінку здатності держави впоратися з борговими зобов'язаннями.

Як повідомляє Reuters, експерти проаналізують ситуацію з кредитною програмою на суму 15,6 мільярда доларів та нададуть висновки, які можуть зіграти ключову роль у намаганні Україні реструктуризувати 20 мільярдів доларів боргу власникам облігацій. Заморозка виплат за ними припиняє діяти у серпні цього року.

У МВФ вважають, що українська економіка продемонструвала дивовижну стійкість в умовах війни. Проте з часу останньої оцінки ситуація стала гострішою: Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру, змусивши нашу країну вдатися до рекордних обсягів імпорту електрики, а також поновила активні бойові дії на Харківщині. Тож у фонді потребують нових даних.