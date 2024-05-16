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За квітень через Prozorro оголосили закупівель майже на 79 млрд грн

Всього у квітні замовники оголосили в Prozorro 39,7 тис. закупівель. 

За квітень через Prozorro оголосили закупівель майже на 79 млрд грн
Фото ілюстративне
Фото: espreso.tv

Протягом квітня 7,4 тисячі публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн. Всього за четвертий місяць року замовники оголосили в Prozorro 39,7 тис. закупівель. 

Про це повідомили у Мінекономіки.

Найбільші витрати запланували спрямувати на ремонт та реконструкцію будівель (12,3 млрд грн), ліки (5,7 млрд грн), дорожні роботи (4,7 млрд грн) та закупівлі електричної енергії (4,7 млрд грн). Також через Prozorro оголосили конкурентні закупівлі БпЛА на 2,6 млрд грн. 

Минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.

"Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro", – прокоментувала заступниця міністра економіки заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Також зазначила, що найближчим часом міністерство планує подати до Верховної Ради проект змін до Закону України «Про публічні закупівлі».

"Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, а також ті ініціативи, які вже продемонстрували свою ефективність під час війни, і, звичайно, наблизити наше законодавство до європейського", – додала заступниця міністра.

На початку лютого уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro. Зокрема, впровадили новий інструмент – рамкову угоду, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

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