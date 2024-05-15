Система не витримала: перші віялові відключення

Цього тижня Укренерго двічі вдавалося до аварійних відключень у пікові години споживання — у вівторок ввечері та в середу зранку. Оскільки похолоднішало, зросло споживання, спрацював і накопичувальний ефект від російських атак. Також держава вже не може перекрити дефіцит електроенергії: запасних потужностей генерації немає, а імпорт більше не допомагає.

Фото: EPA/UPG Автівки їдуть у темряві під час вимкнення світла, центр Харкова, 24 березня 2024 р.

Кожен десятий споживач без світла

У вівторок ввечері вперше цього року Укренерго мусило вдатися до віялових відключень і промисловості, і населення. Обмеження діяли з 21:00 до опівночі в усіх областях. Іншого варіанта дій не було: джерел для додаткової генерації електроенергії держава не має, імпорт не зумів покрити дефіцит.

«Пішло похолодання на кілька градусів, споживання зросло. І не було інструментів, щоб збалансувати систему. При цьому неможливо сказати за добу, що точно будуть відключення, — їх можна прорахувати, вже коли фактично зростає споживання. Або треба просто сказати, що будемо превентивно відключати. А якщо не відключали, то радійте. Але це зараз ще складніший шлях», — пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Вівторкового вечора без електроенергії через віялові відключення залишалися приблизно 10 % споживачів по всій державі, повідомило Укренерго.

У середу зранку історія повторилася: цього разу електропостачання обмежували з 6:40 до 8:30, саме в години пікового споживання. У цей час Україні довелося залучати дорогу аварійну допомогу з країн ЄС, однак це не допомогло покрити дефіцит. Тому мусили знову відключати населення.

Фото: Макс Требухов Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький

«З 22 березня Росія знову почала масовано обстрілювати енергетичні об'єкти України. Україна втратила досить великий обсяг потужності на електростанціях, які виробляють електроенергію. І зараз її не вистачає. Насправді вже час від часу доводиться застосовувати відключення для промисловості. Тому для великої кількості побутових споживачів це могло минати непомітно. Але насправді дефіцит в енергосистемі відчувається доволі давно», — розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Доставляти електроенергію в більшість регіонів не проблема. Винятки лише два — Харківщина та Дніпропетровщина. Саме там мережі найдужче пошкоджені, що не дозволяє достатньо живити ці регіони від сусідніх областей.

Загалом же причина віялових відключень криється саме в розбомбленій росіянами генерації — саме теплові та гідроелектростанції допомагали збалансувати енергосистему. За оцінками Міністерства енергетики, Україна втратила приблизно 8 ГВт генерації, а це більше, ніж потужність найбільшої у Європі Запорізької АЕС, яку окупували росіяни.

Фото: EPA/UPG

«Блекауту ми не бачимо, і поки що це неможливо. Ми чекаємо, поки Укренерго буде більш планово доводити обмеження до областей. І в кожній області ОСР (обленерго) будуть запроваджувати графіки. Екстрені відключення запроваджують, коли є незапланований дефіцит, він досить невеликий і на короткий проміжок часу. Якщо ж говорити про графіки відключень, то вони, звісно, вже всі розроблені. Але чи будуть їх застосовувати, залежить від команд Укренерго», — пояснив генеральний директор компанії-постачальниці електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Стабільно важка ситуація до кінця тижня

Графіків відключення населення, як це було восени 2022 року, наразі не застосовуватимуть. Чого не варто відкидати вже влітку, особливо коли температура повітря сягатиме позначок вищих за + 25 ℃. За таких умов дефіцит електроенергії в Україні може значно зрости і стати стабільним. Усі графіки відключень обленерго завчасно опублікували на своїх сайтах. Їх готували ще торік — напередодні опалювального сезону.

Енергетики закликають населення заощаджувати. Не вмикати електроопалення, за змогою не нагрівати воду бойлерами, перенести прання на нічні години, коли дефіцит в енергомережі не такий відчутний. Водночас економити електроенергію мають бізнес і місцева влада. Підсвічування вітрин, рекламних щитів чи занадто яскраве освітлення вулиць — від цього також варто відмовитися.

«Через значний дефіцит електроенергії на Черкащині, як і по всій країні, обмежують споживання. У зв'язку із цим по Смілі не буде працювати зовнішнє освітлення. Це зроблено для заощадження. Така ситуація буде тривати до стабілізації ситуації в енергосистемі країни», — повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко.

Фото: smila.city Міський голова Сміли Сергій Ананко

До п'ятниці в Україні очікують доволі прохолодної, як для травня, погоди, що, безумовно, впливатиме на рівень споживання електроенергії. У середу й четвер у західних областях можливі навіть заморозки, там температура вночі опуститься до 0 ℃, прогнозує Укргідрометцентр. Та вже у вихідні на всій території України значно потепліє. Ймовірно, саме тоді й варто очікувати відносної стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Чи справедливі графіки відключення? Проблема в тому, що велика кількість багатоквартирних будинків підключені до ліній критичної інфраструктури. Які відключають в останню чергу — їх тримають зі світлом, скільки можна. Я знаю, що провели велику роботу над тим, щоб покращити ситуацію та переключити ці будинки на інші лінії, звичайно, де це можливо», — розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Практично цілодобові обмеження промисловості

Бізнес потерпає від дефіциту в енергосистемі вже кілька тижнів поспіль. Періодично для промисловості запроваджували ліміти споживання електроенергії. І вони були значними: у деякі години — від третини до половини від звичайного рівня потреб для повноцінної роботи підприємства.

«Відключення бізнесу й зупинки виробництв вплинуть на можливість виплачувати заробітні плати, відповідно скорочуватимуться доходи працівників. Проте частина бізнесу буде переходити на дизель-генератори, бо можливості імпорту обмежені й вичерпані. Що зробить енергію для них суттєво дорожчою. Це означає, що і їхня продукція стане дорожчою, і ростимуть ціни на частину товарів, які купує населення», — зазначив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Фото: rivnepost.rv.ua Дизель-генератор працює на вулиці в Рівному під час відключення електроенергії в місті, 2022.

Суворіші обмеження для промисловості в уряді пояснили кількома причинами. По-перше, саме бізнес найдужче навантажує мережу. Друга причина — Кабмін дав можливість промисловості напряму імпортувати електроенергію. Якщо її частка у споживанні складала третину, таке підприємство не потрапляло під обмеження.

«Кого мають обмежувати в першу чергу: промисловість чи населення? В окремі години, коли в нас виникає дефіцит, то може бути або недоцільно, або навіть фізично неможливо по кілька разів на добу відключати мільйони споживачів. Це прямо буде впливати на зношування обладнання обленерго, та й технічно це дуже складно. Саме для таких випадків передбачено графік обмеження потужності промислових споживачів. А обмеження населення вже йде в останню чергу», — розповів в. о. директора ДП «Гарантований покупець» Артем Некрасов.

Але із цього вівторка ситуація з енергопостачанням для бізнесу стала куди серйознішою. Скажімо, у середу обмеження для промисловості діють цілодобово. І тепер йдеться не просто про ліміти споживання, а й про фізичні відключення.

Що буде далі?

Україна активно готується до зими, адже віялові чи аварійні відключення під час морозів можуть мати значно гірші наслідки, ніж лімітоване споживання влітку. Паралельно тривають кілька процесів: відновлюють поруйновані об'єкти, встановлюють малу газову генерацію, постачають обладнання з-за кордону, проводять переговори, щоб збільшити імпорт електроенергії з країн Євросоюзу.

Найважче з відновленням теплових станцій. Чи варто це робити — досі предмет дискусій. Адже ТЕС — це ласа ціль для росіян, деякі теплові станції Росія атакувала кілька разів. І їхній захист залежить від того, чи посилять протиповітряну оборону України. До того ж відновлення теплової генерації — це дуже затратна справа, і де брати на це кошти, в уряді поки що не озвучують.

Фото: EPA/UPG Один з пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури на Івано-Франківщині

«Усі наші електростанції відчули на собі удари ворога. Загалом було понад 30 ракет. Наша діяльність повністю зупинена, ми без виробітку електричної і теплової енергії. Атаки, які були цієї весни, у рази більші, ніж разом узяті попередні. Наша першочергова задача — розібрати завали, потім перейти до ідентифікації обладнання. Ми ще до кінця не розуміємо масштабів руйнувань. Вони дійсно важкі, критичні. Але саме із цього починається підготовка до зими», — розповів технічний директор Центренерго Євгеній Гаркавий.

Європейські партнери активно постачають Україні обладнання. Допомагають генераторами, газовими установками й обладнанням із законсервованих ТЕС. Аби відновили енергетику, Кабінет Міністрів виділив понад 7 млрд гривень. На ці кошти планують закупити обладнання для високовольтних мереж. А також ці гроші хочуть витратити, як зазначають в уряді, для «кращої синхронізації енергосистеми України з ЄС». Кабмін продовжує шукати додаткові кошти. Розраховують на міжнародну допомогу, внутрішні резерви, а також підвищення тарифів на електроенергію для населення. За даними LB.ua, вартість електроенергії для побутових споживачів може зрости на 50 %, однак остаточного рішення ще не ухвалили.