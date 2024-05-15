В усіх регіонах України вранці застосували аварійні відключення, – Укренерго

Відключення застосували для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Сьогодні, 15 травня, вранці з 6:40 до 09:00 були застосовані контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Про це компанія "Укренерго" повідомила у телеграмі.

"З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Зазначається, що причиною відключень є збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

"Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", – додали в "Укренерго".

Фото: Укренерго Застосування відключень

Вчора по всій території України теж застосували аварійні відключення через дефіцит електроенергії.