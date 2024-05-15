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В усіх регіонах України вранці застосували аварійні відключення, – Укренерго

Відключення застосували для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. 

В усіх регіонах України вранці застосували аварійні відключення, – Укренерго
Відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 15 травня, вранці з 6:40 до 09:00 були застосовані контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. 

Про це компанія "Укренерго" повідомила у телеграмі.

"З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр «Укренерго» застосував  контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні. 

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Зазначається, що причиною відключень є збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. 

"Також сьогодні з 00:00 до 24:00  для  промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", – додали в "Укренерго". 

Застосування відключень
Фото: Укренерго
Застосування відключень

Вчора по всій території України теж застосували аварійні відключення через дефіцит електроенергії. 

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