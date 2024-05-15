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​Українські захисники знищили понад 1500 окупантів за добу

Російська армія втратила майже 50 одиниць автомобільної техніки.

​Українські захисники знищили понад 1500 окупантів за добу
Втрати армії окупантів на Харківському напрямку
Фото: тг-канал Сергія Стерненка

Захисники України від початку повномасштабного вторгнення знищили близько 486 940 осіб ососбового складу російської армії.

Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько486940 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 7510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
  • артилерійських систем –  12538 (+23) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).

Втрати російської армії
Фото: Генштаб
Втрати російської армії

Дані уточнюються. 

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