​Українські захисники знищили понад 1500 окупантів за добу

Російська армія втратила майже 50 одиниць автомобільної техніки.

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Втрати армії окупантів на Харківському напрямку

Захисники України від початку повномасштабного вторгнення знищили близько 486 940 осіб ососбового складу російської армії.

Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько486940 (+1510) осіб,

танків ‒ 7510 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,

артилерійських систем – 12538 (+23) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+0) од,

літаків – 351 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),

крилаті ракети ‒ 2199 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).

Фото: Генштаб Втрати російської армії

Дані уточнюються.