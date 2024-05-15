​Українські захисники знищили понад 1500 окупантів за добу

Захисники України від початку повномасштабного вторгнення знищили близько 486 940 осіб ососбового складу російської армії.
Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько486940 (+1510) осіб,
- танків ‒ 7510 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
- артилерійських систем – 12538 (+23) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).
Дані уточнюються.