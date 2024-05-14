Головне за вівторок, 14 травня: 40 атак окупантів на Покровському напрямку, удар по багатоповерхівці в Харкові

Бої на Краматорському та Покровському напрямках, 130 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 811-й день повномасштабної війни.

Після обіду 14 травня Росія знову атакувала Харків.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, удар припав на район житлової забудови. "Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих", - розповів очільник Харкова.

ерехов додав, що на місці іншого "прильоту" зафіксували влучання по гаражах - приблизно 10 з них охопила пожежа. Такою була пошкоджена багатоповерхівка.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що станом на 20:58 кількість постраждалих збільшилась до 21: серед них 7 чоловіків, 11 жінок і троє дітей.

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки що зарано робити висновки із ситуації на Харківщині, але називає її "контрольованою". Про це він заявив у відеозверненні.

"Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ситуація "достатньо напружена", але "ми посилили напрямки, зокрема - Харківський".

"Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність", - додав президент.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж поточної доби відбулося уже 130 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне.

На Куп’янському зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та М'ясожарівки.

На Краматорському противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла - до 21.

Високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Загалом сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських оборонців.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 травня – в нашій новині.

Укренерго впроваджує екстрені відключення електроенергії по всій Україні через дефіцит в енергосистемі.

"Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - йдеться у заяві пресслужби компанії.

15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть упродовж всієї доби, додали в Укренерго.

Кабмін призначив тимчасових керівників міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та міністерства агрополітики.

Мінфінфраструктури керуватиме Василь Шкураков. Мінагрополітики – Тарас Висоцький, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Василь Шкураков з серпня 2021 року був першим заступником міністра інфраструктури України. Він залишився на цій посаді попри злиття міністерства.

Тарас Висоцький теж має посаду першого заступника міністра агрополітики. У серпні 2023 він отримав підозру в розтраті 62 млн гривень під час закупівлі продуктів. Справа стосується закупівлі харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану. У НАБУ повідомляли, що перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом Укрзалізниці продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії.

Докладніше – в новині.

Під час офіційного візиту в Туреччину Голову Верховної Ради України запевнили у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Всі інші плани миру можуть розглядати як додаткові до українського.

Про це у коментарі LB.ua заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук під час офіційного візиту до Турецької Республіки.

«У нас план «А» – це «формула миру» президента України Володимира Зеленського. Я тут постійно говорю, що до планів, які формуються іншими країнами, ми з повагою ставимося. Але вважаємо, що умови завершення цієї війни, умови настання постійного і сталого миру – це виключна компетенція держави, яка є жертвою цієї війни. І ми можемо говорити про всі інші ініціативи, як додаткові до основної», — відповів спікер на питання LB.ua про те, чи обговорювалися під час візиту так званий «план Ердогана», про який у квітні повідомляли російські медіа.

Спікер запевнив, що саме тому зараз українська сторона працює над тим, аби максимальна кількість цивілізованих країн була представлена на Глобальному саміті миру 15—16 червня у Швейцарії.

Докладніше – в новині.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив американського держсекретаря Ентоні Блінкена на робочий обід в піцерію, відкриту ветеранами російсько-української війни в середмісті Києва. Про це повідомили в BBC.

Деталі переговорів між топдипломатами поки невідомі. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським держсекретар сказав, що США були на боці України з першого дня, і залишаться поруч із нею.

Речник Держдепу Метью Міллер, коментуючи візит до Києва і зустріч із Зеленським, сказав, що сторони обговорили оперативну ситуацію на полі бою та важливість нової допомоги США для відбиття російських атак.

Також говорили про "довгострокові заходи безпеки та поточну роботу, щоб забезпечити економічне процвітання України", додав він.

Вранці 14 травня американський держсекретар прибув потягом із Польщі до Києва. Візит не анонсували. Це – четверта поїздка Блінкена до України від початку повномасштабної війни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!