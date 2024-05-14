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Зеленський назвав ситуацію на Харківщині "контрольованою"

Головком ЗСУ доповів президенту про обстановку в районах бойових дій. Найважче зараз - на Донеччині та Харківщині.

Зеленський назвав ситуацію на Харківщині "контрольованою"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки що зарано робити висновки із ситуації на Харківщині, але називає її "контрольованою".

Про це він заявив у відеозверненні.

"Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ситуація "достатньо напружена", але "ми посилили напрямки, зокрема - Харківський".

"Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність", - додав президент.

Як повідомлялося, сьогодні на Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська. Станом на 17:45, загальна кількість боєзіткнень на фронті збільшилась до 93.

Керівник ГУР Міноборони Кириило Буданов раніше заявив, що атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми.

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