Ворог продовжує наступальні дії. Кількість боєзіткнень збільшилась до 93, - Генштаб

Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень на фронті збільшилась до 93. Російські війська продовжують наступальні дії. Найбільша активність ворога - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони мужньо стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на спроби загарбників йти вперед", - йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на цей час загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень. Три з них – тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На Лиманському напрямку окупанти два рази безуспішно намагались покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів.

На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також три рази завдавав авіаударів в районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога – сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень. Наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат", - зазначають у Генштабі.