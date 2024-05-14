Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог продовжує наступальні дії. Кількість боєзіткнень збільшилась до 93, - Генштаб

Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку.

Ворог продовжує наступальні дії. Кількість боєзіткнень збільшилась до 93, - Генштаб
Ілюстративне фото: воїни ЗСУ
Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗСУ

Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень на фронті збільшилась до 93. Російські війська продовжують наступальні дії. Найбільша активність ворога - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони мужньо стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на спроби загарбників йти вперед", - йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на цей час загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень. Три з них – тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На Лиманському напрямку окупанти два рази безуспішно намагались покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів.

На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також три рази завдавав авіаударів в районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога – сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень. Наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат", - зазначають у Генштабі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies