Підрядник вкрав 1 млн гривень на ремонті Південного моста в Києві, - Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру підряднику, який вкрав один мільйон гривень на ремонті Південного моста в Києві.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції Києва.

"Серед підозрюваних - ексдиректор приватного підприємства та його заступник. Під їх керівництвом виконувались протиаварійні роботи з ремонту деформаційних швів моста та естакад з нього. Безпідставна заміна матеріалів під час проведенні робіт призвела до збільшення передбачених договором витрат", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, у квітні минулого року між директором КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством було укладено договір на проведення ремонтних робіт. Посадовець підприємства-замовника у змові зі службовими особами підрядної організації вирішили заволодіти коштами, замінивши залучені до ремонту будівельні матеріали на аналогічні, але дорожчі. Зокрема, під час робіт використовувалась інша бетонна суміш, яка призвела до збільшення витрат на суму близько одного мільйона гривень.

Наразі ексдиректору зазначеного приватного товариства та його заступнику слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах). Підозрюваних оголошено у розшук. З урахуванням того, що їхнє місцезнаходження невідоме, повідомлення про підозру здійснено у спосіб, визначений КПК України. Директору КП "Київавтошляхміст" було повідомлено про підозру раніше, в квітні.

Учасникам злочинної схеми загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.