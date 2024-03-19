Отримали підозри посадовці, які переплатили 3,5 млн грн під час ремонту столичних мостів

Посадовцям комунального підприємства "Київавтошляхміст", які завдали державі збитків у розмірі близько 3,5 мільйонів гривень на ремонті мостів та транспортних розв’язок Києва, повідомили про підозру.
"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора (нині особа обіймає посаду директора) та головному інженеру КП "Київавтошляхміст" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", – зазначили у Офісі генпрокурора.
Ще у 2022 році між КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством уклали договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у м. Києві.
Як йдеться у матеріалі прокуратури, надалі в.о. директора КП не перевірив відповідність проведених робіт кошторисній документації, тому:
- під час виконання робіт підрядник використав матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проекту;
- до актів приймання виконаних будівельних робіт включили додаткові роботи, які не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат.
При цьому посадовець підписав довідки про вартість будівельних робіт та платіжні доручення. В свою чергу, головний інженер підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми перераховані бюджетні кошти.
В результаті громаді Києва завдано збитків на понад 3,5 млн грн.
Наразі посадовцям повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.Слідство триває.
- У березні викрили чиновника Голосіївської РДА, який заплатив півмільйона гривень підконтрольній фірмі за “полив” зелених насаджень. Слідство встановило, що послуги з поливу надані не були.
- Інженера КП “Плесо” підозрюють у нанесенні збитків на 330 тисяч гривень при проведенні благоустрою озера. Слідство встановило, що інженер підписав акт приймання виконаних підрядником робіт, до якого були внесені недостовірні відомості.
- Тим часом Кличко вирішив відсторонити голову метрополітену Бригінського після журналістського розслідування. У розслідуванні журналістів йшлося про майно родини Брагінського, зокрема в елітному селищі під Києвом, куди "переїхала" велика кількість політичної "еліти".
- Пізніше стало відомо, що Бригінський сам написав заяву на звільнення наступного дня після публікації журналістами Bihus.info розслідування про статки.