Отримали підозри посадовці, які переплатили 3,5 млн грн під час ремонту столичних мостів

У 2022 році комунальне підприємство переплатило за виконані роботи по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у м. Києві.

Посадовцям комунального підприємства "Київавтошляхміст", які завдали державі збитків у розмірі близько 3,5 мільйонів гривень на ремонті мостів та транспортних розв’язок Києва, повідомили про підозру.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора (нині особа обіймає посаду директора) та головному інженеру КП "Київавтошляхміст" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", – зазначили у Офісі генпрокурора.

Ще у 2022 році між КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством уклали договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у м. Києві.

Як йдеться у матеріалі прокуратури, надалі в.о. директора КП не перевірив відповідність проведених робіт кошторисній документації, тому:

під час виконання робіт підрядник використав матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проекту;

до актів приймання виконаних будівельних робіт включили додаткові роботи, які не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат.

При цьому посадовець підписав довідки про вартість будівельних робіт та платіжні доручення. В свою чергу, головний інженер підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми перераховані бюджетні кошти.

В результаті громаді Києва завдано збитків на понад 3,5 млн грн.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.Слідство триває.