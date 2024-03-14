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Чиновник Голосіївської РДА заплатив півмільйона гривень підконтрольній фірмі за “полив” зелених насаджень, – прокуратура

Слідство встановило, що послуги з поливу надані не були.

Чиновник Голосіївської РДА заплатив півмільйона гривень підконтрольній фірмі за “полив” зелених насаджень, – прокуратура
Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику директора комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва за фактом привласнення бюджетних коштів на поливі зелених насаджень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Згідно з матеріалами слідства, у 2021 році службові особи Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на послуги з поливу зелених насаджень в Голосіївському районі.

Згодом підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Насправді ж послуги з поливу надані не були. В той же час за них згідно актів виконаних робіт сплатили понад 500 тис. грн, чим завдали збитки столичному бюджету. 

Наразі посадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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