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НАБУ: Семеро осіб отримали підозри за завдані збитки Укрзалізниці на 117 млн грн

Серед зловмисників є посадовці УЗ і адвокат.

НАБУ: Семеро осіб отримали підозри за завдані збитки Укрзалізниці на 117 млн грн
Фото: Укрзалізниця

Семеро осіб отримали підозри у завданні 117 млн грн збитків при закупівлі кабелів для Укрзалізниці.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними НАБУ, протягом 2021-2023 років підприємець реалізовував план постачання кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Для цього він вступив у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність і за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу потрібних компаній у тендерах Укрзалізниці.

Схема завдання збитків Укрзалізниці
Фото: НАБУ
Схема завдання збитків Укрзалізниці

У результаті УЗ уклала договори з трьома підконтрольними підприємцю компаніями, які постачали продукцію за завищеними цінами.

"При цьому самі компанії продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції. Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 117 млн грн", - повідомило Антикорупційне бюро.

Серед підозрюваних - двоє службовців Укрзалізниці. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що ще одному учаснику злочинної групи - адвокату - про підозру повідомив прокурор за дорученням керівника САП.

Дії осіб кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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