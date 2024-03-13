​Поліція Києва скерувала до суду 17 обвинувальних актів щодо ухилянтів

Слідчі поліції Києва скерували до суду 17 обвинувальних актів щодо громадян, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба поліції.

З початку повномасштабного вторгнення поліцейські, за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, розслідують 48 кримінальних проваджень, розпочатих за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

За цей час повідомили про підозру 22 особам, з яких 19 за статтею 336 Кримінального кодексу - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, та ще трьом за ст. 337 - ухилення від постановки на військовий облік.

"Наразі завершено розслідування у 17-ти кримінальних провадженнях й обвинувальні акти скеровані для розгляду до суду. А відносно трьох громадян суд вже виніс вирок та призначив покарання. Зокрема, за ухилення від призову мешканців Дарницького та Солом’янського районів столиці засуджено до 3 та 4 років позбавлення волі", - зазначили в поліції і нагадали, що, відповідно до законодавства, особи, які були засуджені за вчинення вказаних злочинів однаково підлягають призову на військову службу.