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12 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" росіянам позиції ЗСУ біля Авдіївки

За його наведенням росіяни планували здійснити ракетно-дронову атаку.

12 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" росіянам позиції ЗСУ біля Авдіївки
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор російської розвідки. Чоловіка затримали влітку минулого року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник відслідковував місця базування Сил оборони поблизу передової на Донеччині. У зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії в районі Авдіївки.

За його наведенням росіяни планували здійснити ракетно-дронову атаку по бойових позиціях українських військ.

За даними слідства, засудженим є безробітний мешканець Покровська, якого росіяни дистанційно залучили до співпраці навесні 2023 року через заборонену соцмережу "Одноклассники".

Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала військового, який хотів отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі.

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