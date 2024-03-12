Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився діючий військовослужбовець. Він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад.

Крім того з'ясувалося, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

За даними слідства, чоловік був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Загарбники викрали родичів військового і ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих їх піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили військовому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.