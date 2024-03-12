Росія планує замінити "Міжнародний Червоний хрест" на окупованій території на маріонеткові організації

Донорські уряди тиснуть на "Міжнародний Червоний хрест" із закликом вплинути на російську організацію через близькі зв'язки між нею та кремлівської воєнною і пропагандистською машиною, пише The Guardian. Зокрема, є докази, що президент "Російського Червоного хреста" (РЧХ) має центральну роль у пропутінській "патріотичній організації", а провідні співробітники говорили про неможливість миру з "українськими нацистами". Російська організація також брала участь у військових вишколах дітей.

Естонське медіа Delfi отримало і передало дані консорціуму видань щодо планів Кремля замінити роботу міжнародного "Червоного хреста" на окупованих територіях України на нові, маріонеткові організації. Ці дані, як стверджують журналісти, засновані на витоку документів із Кремля.

Йдеться про документи щодо фінансування відгалужень РЧХ на окупованій українській території. На 2024 на роботу цих організацій заклали бюджет у 677 млн рублів (понад $7,3 млн). Робота РЧХ на окупованій території є порушення міжнародного законодавства та правил "Червоного хреста".

Після попередніх публікацій Міжнародна федерація "Червоного хреста" заявила, що "уважно розглядає ці заяви". IFRC (МФЧХ), головний орган 191 національного товариства "Червоного Хреста" і "Червоного Півмісяця", має повноваження вживати дисциплінарних заходів або призупиняти членство національних товариств, які порушують принципи "Червоного хреста". Він тісно співпрацює з Міжнародним комітетом "Червоного Хреста" (МКЧХ), який працює на місцях у зонах конфлікту, зокрема в Україні, де розподіляє гуманітарну допомогу та має мандат відвідувати військовополонених з обох сторін.

Міжнародні організації фінансуються урядовими та благодійними донорами та часто співпрацюють з місцевими відділеннями ЧХ. У свою чергу, національні рухи "Червоного Хреста" часто працюють разом з урядовими структурами щодо реагування на кризи, але всі вони повинні бути пов’язані принципами "нейтральності, неупередженості та незалежності".

Значна частина діяльності РЧХ, здається, суперечить цим принципам. Керівник організації, 29-річний Павло Савчук, був членом центрального штабу Загальноросійського народного фронту (ОНФ), який створив Володимир Путін і має торгову марку Z – символ війни Росії проти України.

У МКЧХ заявили, що Савчук з травня 2022 не брав участі в ОНФ і не є її членом. З сайту путінської організації прибрали фото з ним після запиту журналістів.

У січні 2024 Савчук підписав меморандум про взаєморозуміння між РЧХ і кримським дитячим табором "Артек", який потрапив під санкції західних країн за участь у "патріотичному перевихованні" викрадених українських дітей. Державний департамент США стверджує, що деяким дітям, яких відправляють туди, не дозволяють повернутися до своїх сімей.

Інші високопоставлені особи РЧХ робили недвозначні заяви на підтримку війни. Через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії голова регіонального офісу РЧХ у Твері Микола Добилєв сказав: "Як можна говорити про мирні переговори, коли українські нацисти здійснюють воєнні злочини?". Підтримку війни висловлювали й інші керівники регіональних філій РЧХ.

Також є фотодокази участі співробітників РЧХ у фірмових жилетах у військових навчаннях для російської молоді, де дітей віком від восьми років навчають поводженню зі зброєю.

Потенційні дисциплінарні заходи проти РЧХ можуть бути застосовані лише після розслідування, проведеного радою з відповідності Міжнародного комітету ЧХ, але офіційне розслідування ще не розпочато.

У заяві МФЧХ йдеться: "На даному етапі ми збираємо інформацію. Для цього потрібен час. Після розгляду претензій буде прийнято рішення щодо подальших кроків".

Проте тиск зростає, оскільки уряди кількох країн-донорів заявляють, що уважно стежать за процесом. Міністерство закордонних справ Великої Британії, яка є одним із найбільших донорів, сказало: "Ми очікуємо результатів розслідування руху Червоного Хреста щодо цих звинувачень".

Речник міністерства закордонних справ Швеції сказав: "Зараз потрібна повна ясність щодо цих питань. Ми очікуємо, що IFRC вживе швидких заходів відповідно до свого статуту, який передбачає такі заходи, як призупинення або виключення".