Головне за вівторок, 12 березня: ракетні удари по Кривому Рогу, новий пакет допомоги від США, вибухи в Росії

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 78 бойових зіткнень, ворожі обстріли, падіння російського військово-транспортного Іл-76. Яким запам’ятається 748-й день повномасштабної війни.

Росія ввечері 12 березня обстріляла Кривий Ріг.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці.

Станом на 21.03 було відомо про 38 поранених, серед яких 10 - діти.

Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучання. "У тому числі пряме влучання в дев'ятиповерховий будинок… Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань", - зазначив Вілкул.

Також є влучання російської ракети у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 78 бойових зіткнень.

Ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 березня – в нашій новині.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.

Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда". "Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги Україні зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів", – сказав Салліван.

За словами радника американського президента, кошти з'явилися через "непередбачувану економію" в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї.

До пакету увійдуть велика кількість артилерійських боєприпасів і снарядів GLMRS для систем HIMARS. "Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак", – наголосив Салліван.

У російському місті Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76.

Канал Baza повідомляє, що літак Іл-76 розбився під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території кладовища в районі села Богородське, недалеко від аеродрому.

Літак здійснював навчальний політ, злетівши з аеродрому "Північний", і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту в літака загорівся двигун. Пілот намагався долетіти до аеродрому, але не зміг.

Міністерство оборони РФ підтвердило падіння літака і повідомило, що на борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.

Легіон "Свобода Росії" заявив, що повністю взяв під контроль смт Тьоткіно у Курській області.

“Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку”, – йшлося у повідомленні.

Російський добровольчий корпус (РДК) зі свого боку також заявив, що солдати путінської армії тікають від них.

“За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті та непотрібні”, – повідомили у РДК.

Напередодні Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон повідомили, що зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ. В українському ГУР підтвердили цю інформацію.

Унаслідок пожежі, що виникла через удар дрону, на нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" в Нижньогородській області зупинили роботу найбільшої первинної установки з переробки нафти, повідомляє DW.

Водночас, за даними Reuters, зупинена установка АВТ-6 забезпечувала близько 53 відсотків переробки всього НПЗ. Представники "Лукойлу" від коментарів відмовилися.

Зазначимо, що вибухи в Росії 12 березня охопили щонайменше дев’ять областей – Московську, Ленінградську, Тульську, Брянську, Бєлгородську, Курську, Воронезьку, Орловську та Нижньогородську.

Державна екоінспекція обрахувала збитки від пожежі на території екопарку "Осокорки" в Києві. За оцінками екологів, вигоріло 10,4 га рослинності, а сума збитків складає 499,9 тис. грн.

Про це повідомив представник департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату КМДА на засіданні екологічної комісії Київради 12 березня. Загорання водно-болотяної рослинності на території екопарку відбувалося на чотирьох осередках, засвідчив звіт екологів.

У 2019 році Київрада створила об'єкт природно-заповідного фонду – ландшафтний заказник місцевого значення “Осокорківські луки” площею 148 га. Згідно з рішенням про створення заказника, функція охорони об'єкта покладалася на КО “Київзеленбуд”. Вигорання трави, яке сталося 7 березня, відбулося частково в межах саме цього заказника.

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