До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за вівторок, 12 березня: ракетні удари по Кривому Рогу, новий пакет допомоги від США, вибухи в Росії

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 78 бойових зіткнень, ворожі обстріли, падіння російського військово-транспортного Іл-76. Яким запам’ятається 748-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 12 березня: ракетні удари по Кривому Рогу, новий пакет допомоги від США, вибухи в Росії
Наслідки обстрілу дев'ятиповерхівки у Кривому Розі
Фото: ДСНС

Росія ввечері 12 березня обстріляла Кривий Ріг.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці.

Станом на 21.03 було відомо про 38 поранених, серед яких 10 - діти.

Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучання. "У тому числі пряме влучання в дев'ятиповерховий будинок… Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань", - зазначив Вілкул.

Також є влучання російської ракети у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 78 бойових зіткнень.

Ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 березня – в нашій новині.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.

Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда". "Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги Україні зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів", – сказав Салліван.

За словами радника американського президента, кошти з'явилися через "непередбачувану економію" в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї.

До пакету увійдуть велика кількість артилерійських боєприпасів і снарядів GLMRS для систем HIMARS. "Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак", – наголосив Салліван.

У російському місті Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76.

Канал Baza повідомляє, що літак Іл-76 розбився під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території кладовища в районі села Богородське, недалеко від аеродрому.

Літак здійснював навчальний політ, злетівши з аеродрому "Північний", і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту в літака загорівся двигун. Пілот намагався долетіти до аеродрому, але не зміг.

Міністерство оборони РФ підтвердило падіння літака і повідомило, що на борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.

Легіон "Свобода Росії" заявив, що повністю взяв під контроль смт Тьоткіно у Курській області.

“Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку”, – йшлося у повідомленні.

Російський добровольчий корпус (РДК) зі свого боку також заявив, що солдати путінської армії тікають від них.

“За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті та непотрібні”, – повідомили у РДК.

Напередодні Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон повідомили, що зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ. В українському ГУР підтвердили цю інформацію.

Унаслідок пожежі, що виникла через удар дрону, на нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" в Нижньогородській області зупинили роботу найбільшої первинної установки з переробки нафти, повідомляє DW.

Водночас, за даними Reuters, зупинена установка АВТ-6 забезпечувала близько 53 відсотків переробки всього НПЗ. Представники "Лукойлу" від коментарів відмовилися.

Зазначимо, що вибухи в Росії 12 березня охопили щонайменше дев’ять областей – Московську, Ленінградську, Тульську, Брянську, Бєлгородську, Курську, Воронезьку, Орловську та Нижньогородську.

Державна екоінспекція обрахувала збитки від пожежі на території екопарку "Осокорки" в Києві. За оцінками екологів, вигоріло 10,4 га рослинності, а сума збитків складає 499,9 тис. грн.

Про це повідомив представник департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату КМДА на засіданні екологічної комісії Київради 12 березня. Загорання водно-болотяної рослинності на території екопарку відбувалося на чотирьох осередках, засвідчив звіт екологів.

У 2019 році Київрада створила об'єкт природно-заповідного фонду – ландшафтний заказник місцевого значення “Осокорківські луки” площею 148 га. Згідно з рішенням про створення заказника, функція охорони об'єкта покладалася на КО “Київзеленбуд”. Вигорання трави, яке сталося 7 березня, відбулося частково в межах саме цього заказника.

Докладніше – в новині.  

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies