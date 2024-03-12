Російські снаряди влучили у агрофірму на Нікопольщині

Росія двічі за день обстріляла район із артилерії.

Російська армія протягом дня обстрілювала Нікопольщину у Дінпропетровській області. Є влучання у будвлю агрофірми. Минулося без постраждалих та загиблих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двічі за день Нікопольщина була під вогнем ворожої артилерії. Тричі росіяни спрямовували туди дрони-камікадзе. Під удар потрапили райцентр та Марганецька громада", – зазначив він.

Також додав, що на Синельниківщині сталося влучання по будівлі агрофірми.

"Головне, що немає загиблих та постраждалих", – зауважив Лисак.

В інших районах Дніпропетровщини минулося без атак.