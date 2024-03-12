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Російські снаряди влучили у агрофірму на Нікопольщині

Росія двічі за день обстріляла район із артилерії.

Російські снаряди влучили у агрофірму на Нікопольщині
Обстріли Нікополя (фото ілюстративне)
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російська армія протягом дня обстрілювала Нікопольщину у Дінпропетровській області. Є влучання у будвлю агрофірми. Минулося без постраждалих та загиблих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двічі за день Нікопольщина була під вогнем ворожої артилерії. Тричі росіяни спрямовували туди дрони-камікадзе. Під удар потрапили райцентр та Марганецька громада", – зазначив він.

Також додав, що на Синельниківщині сталося влучання по будівлі агрофірми. 

"Головне, що немає загиблих та постраждалих", – зауважив Лисак.

В інших районах Дніпропетровщини минулося без атак.

  • В ніч на сьогодні ворог вже обстрілював НІкопольщину. Там внаслідок ворожих обстрілів поранені 3 людини, пошкоджено 18 приватних будинків. Також пошкоджені газогони і лінії електропередач. Постраждали 49-річний чоловік та жінки 42 і 48 років. 
  • Вчора росіяни 11 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти також двічі поцілили по області з важкої артилерії, випустивши майже півтора десятка снарядів.
  • Також сьогодні ворог вдарив двома авіабомбами по прикордонню Сумщини, поранені двоє дітей. Поранень зазнала одна доросла людина. Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.
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