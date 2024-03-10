Росіяни сьогодні 11 разів атакували дронами Нікопольський район

Сьогодні росіяни 11 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти також двічі поцілили по області з важкої артилерії, випустивши майже півтора десятка снарядів.

Вибухи лунали у Нікополі й Мирівській громаді, де пошкоджено дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання.

Через обстріл майже 2 тисячі абонентів залишилися без водопостачання.

Окрім того, надвечір сили ППО збили дрон у Дніпровському районі.