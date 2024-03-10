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Росіяни сьогодні 11 разів атакували дронами Нікопольський район

2 тисячі абонентів залишилися без водопостачання.

Росіяни сьогодні 11 разів атакували дронами Нікопольський район
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Сьогодні росіяни 11 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти також двічі поцілили по області з важкої артилерії, випустивши майже півтора десятка снарядів.

Вибухи лунали у Нікополі й Мирівській громаді, де пошкоджено дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання. 

Через обстріл майже 2 тисячі абонентів залишилися без водопостачання. 

Окрім того, надвечір сили ППО збили дрон у Дніпровському районі.

  • Росіяни протягом доби обстрілювали Херсонську область з танків, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА. Унаслідок обстрілу смт Антонівка біля Херсона постраждав 54-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги.
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