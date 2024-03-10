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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили російський ЗРК "Панцир-С1"

Українські військові знищили також бліндаж, чотири склади боєприпасів,  312 БпЛА різних типів.

ЗСУ на Таврійському напрямку знищили російський ЗРК "Панцир-С1"
Фото: Олександр Тарнавський

Сили оборони ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 310 окупантів, ворожий бліндаж, чотири склади боєприпасів та ЗРК "Панцир-С1".

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За добу на таврійському напрямку відбулося 54 бойові зіткнення, окупанти завдали 27 авіа- та 153 удари дронами-камікадзе, а також здійснили 1252 обстріли позицій українських військових.

Армія РФ загалом втратила 310 солдатів (убитими й пораненими) та 65 одиниць військової техніки. 

Зокрема, знищено/пошкодежно РСЗВ БМ-21 "Град", два комплекси відеоспостереження “Муром-М”, САУ ”Гіацинт", самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Українські військові знищили також бліндаж, чотири склади боєприпасів,  312 БпЛА різних типів.

За інформацією Генштабу впродовж доби ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку.

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