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Росія зазнає суттєвих втрат біля Кринок на лівобережжі Херсонщини, — Гуменюк

Впродовж двох днів російські війська не проводять штурмових дій на лівому березі Дніпра.

Росія зазнає суттєвих втрат біля Кринок на лівобережжі Херсонщини, — Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Росіяни вже другий день не проводять штурмових дій поблизу села Кринки Херсонської області, ймовірно, через великі втрати на цьому напрямку.

Про це розвовіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.

"Наразі спостерігаємо в них глибоку задумливість, бо протягом двох діб немає штурмових дій, але все ж таки у ворога навіть на тих позиціях, які неподалік наших плацдармів, дуже потужні втрати. Якщо говорити про минулу добу, то понад 50 окупантів знищено, близько 40 саме навколо Кринок", — розповіла Гуменюк.

За словами речниці, Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра. У свою чергу, армія РФ продовжує проводити "м’ясні штурми" без використання бронетехніки. 

"Логістика ворога ускладнена, бо ми продовжуємо розширювати сектор свого впливу на вороже переміщення. Ми говорили про необхідність зачищення смуги у 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб туди не могла досягати артилерія ворожа. За минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога, ми продовжуємо їх відкидати", — наголосила Гуменюк.

  • Раніше у Силах оборони півдня наголошували, що попри відсутність ворожих наступів, армія РФ здійснювала артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок.
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