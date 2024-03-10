Росія зазнає суттєвих втрат біля Кринок на лівобережжі Херсонщини, — Гуменюк

Росіяни вже другий день не проводять штурмових дій поблизу села Кринки Херсонської області, ймовірно, через великі втрати на цьому напрямку.
Про це розвовіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.
"Наразі спостерігаємо в них глибоку задумливість, бо протягом двох діб немає штурмових дій, але все ж таки у ворога навіть на тих позиціях, які неподалік наших плацдармів, дуже потужні втрати. Якщо говорити про минулу добу, то понад 50 окупантів знищено, близько 40 саме навколо Кринок", — розповіла Гуменюк.
За словами речниці, Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра. У свою чергу, армія РФ продовжує проводити "м’ясні штурми" без використання бронетехніки.
"Логістика ворога ускладнена, бо ми продовжуємо розширювати сектор свого впливу на вороже переміщення. Ми говорили про необхідність зачищення смуги у 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб туди не могла досягати артилерія ворожа. За минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога, ми продовжуємо їх відкидати", — наголосила Гуменюк.
- Раніше у Силах оборони півдня наголошували, що попри відсутність ворожих наступів, армія РФ здійснювала артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок.